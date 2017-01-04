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Югра в 2016 году увеличила добычу нефти

Экономика
В 2016-м введено в разработку семь новых месторождений

Ханты-Мансийск, 4 Января 2017, 15:53 — REGNUM  Правительству Югры совместно с нефтяными компаниями удалось стабилизировать добычу нефти. Сегодня среднесуточная добыча нефти на территории ХМАО составляет более 653 тысяч тонн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента по недропользованию.

Согласно сведениям профильного департамента, в 2015 году сокращение добычи нефти по сравнению с 2014 годом составило 2,9% (-7,3 млн т), по итогам 2016 года этот показатель составит 1,7% (-4,2 млн т). Всего на территории Югры в минувшем году добыто около 239 млн т углеводородного сырья.

Кроме того, в прошлом году введено в разработку семь новых месторождений. Это — Южно-Островное (ООО «Славнефть-Нижневартовск»), Кондинское (АО «НК «Конданефть», Малоюганское (ООО «Газпромнефть-Хантос»), Южно-Сардаковское (ООО «Южно-Сардаковское»), Южно-Ляминское (ОАО «Сургутнефтегаз», им. О.А.Московцева (ООО «РН-Юганскнефтегаз») и Восточно-Каюмовское (ООО «ЛУКОЙЛ — Западная Сибирь»).

В 2015 и 2014 годах ввод новых месторождений составил четыре и шесть соответственно. Ключевая задача на 2017 год — увеличение темпов вовлечения в разработку трудноизвлекаемых запасов нефти (ТрИЗ). В структуре запасов нефти Ханты-Мансийского автономного округа порядка 30% — это ТрИЗ.

В минувшем году выросло и эксплуатационное бурение: введено в эксплуатацию 4200 новых скважин, что на 18% больше, чем в предыдущем году.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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