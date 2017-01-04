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В Латвии налог на воду из-под крана увеличился на 25-43%

Экономика
В Латвии значительно вырос налог на добычу природных ресурсов

Рига, 4 Января 2017, 15:44 — REGNUM  1 января 2017 года вступили в силу поправки, утвержденные в конце 2016 года латвийским правительством и предполагающие повышение налога на добычу природных ресурсов в Латвии, в том числе и на добычу воды, что будет способствовать росту цен, сообщает газета Latvijas avīze.

В частности, налог на воду из-под крана увеличился на 25−43%, на питьевую воду в бутылках — на 30%, а на воду, используемую в лечебных целях — в два раза.

Ранее министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, пытаясь успокоить успокоить латвийцев, заявлял, что реальное повышение цены будет не столь стремительным: «Цена на воду у нас не менялась на протяжении последних семи лет, однако реальное удорожание не должно быть существенным, по моим подсчетам — примерно на 0,7%. Воды у нас много, но при помощи увеличения этого налога мы хотим призвать людей задуматься об экономном ее использовании».

Также он добавил, что для отдельно взятого домохозяйство водообеспечение может подорожать на 10−26 центов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2015 года эксперты Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) указали, что Латвии следует расширить применение налога на природные ресурсы.

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Экономика Латвии
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