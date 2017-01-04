«Ситуация в латвийской рыбной промышленности драматичная» 

Надежды на открытие российского рынка до сих пор не сбылись

Рига, , 15:01 — REGNUM Ситуация в латвийской рыбной промышленности по-прежнему остается тяжелой, новые рынки осваиваются медленно, надежды на возможное открытие российского рынка для производителей рыбных консервов до сих пор не сбылись, сообщает газета Latvijas Avīze.

Как сообщает издание, в конце 2016 года Россельхознадзору был направлен запрос о возможности возобновления поставок латвийской рыбной продукции в Россию, но ответ до сих пор не получен. Также переписка продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии с российской службой ветеринарного и фитосанитарного надзора «Россельхознадзором» об отмене запрета на импорт в Россию рыбы и рыбопродукции пока не принесла результатов.

Руководитель рыбоперерабатывающего предприятия «Brīvais Vilnis» Арнольд Бабрис считает, что в настоящее время ситуация в отрасли совершенно непредсказуема, а именно, российский рынок могут открыть одному производителю, всем или никому. «Надежда есть, но никто ничего не может гарантировать», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Бабрис.

Руководитель предприятия «Brīvais Vilnis» также напомнил, что вместе с российским рынком закрылись также рынки Белоруссии и Казахстана, поскольку все три страны входят в единый Таможенный союз. А работа над освоением новых рынков, и расширением имеющихся, сложный и долгосрочный процесс, добавил Бабрис.

Также Арнольд Бабрис заявил: «В настоящее время ситуация в рыбной промышленности драматичная, так как объемы производства продукции у большинства латвийских предприятий катастрофически упали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Россельхознадзор» с 4 июня 2015 года запретил ввоз рыбы и рыбных консервов из Латвии и Эстонии. Поводом для этого стали нарушения ветеринарно-санитарных требований, выявленные ветспециалистами. Ветслужба Германии также выявила четырехкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

Введенный Россельхознадзором запрет на поставку рыбных консервов в Россию ощутимо ударил по латвийским производителям рыбной продукции. Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс, комментируя решение России ввести запрет на ввоз в страну латвийских консервов, 10 июня 2015 года в интервью передаче «900 секунд» заявил, что размеры убытков могут составить от 100 до 200 млн евро.

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