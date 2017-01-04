Среда, 04 Января 2017 года
16:01:02 МСК

«Ситуация в латвийской рыбной промышленности драматичная» 

Экономика
Надежды на открытие российского рынка до сих пор не сбылись
Шпроты
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Шпроты

Рига, 4 Января 2017, 15:01 — REGNUM  Ситуация в латвийской рыбной промышленности по-прежнему остается тяжелой, новые рынки осваиваются медленно, надежды на возможное открытие российского рынка для производителей рыбных консервов до сих пор не сбылись, сообщает газета Latvijas Avīze.

Как сообщает издание, в конце 2016 года Россельхознадзору был направлен запрос о возможности возобновления поставок латвийской рыбной продукции в Россию, но ответ до сих пор не получен. Также переписка продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Латвии с российской службой ветеринарного и фитосанитарного надзора «Россельхознадзором» об отмене запрета на импорт в Россию рыбы и рыбопродукции пока не принесла результатов.

Руководитель рыбоперерабатывающего предприятия «Brīvais Vilnis» Арнольд Бабрис считает, что в настоящее время ситуация в отрасли совершенно непредсказуема, а именно, российский рынок могут открыть одному производителю, всем или никому. «Надежда есть, но никто ничего не может гарантировать», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Бабрис.

Руководитель предприятия «Brīvais Vilnis» также напомнил, что вместе с российским рынком закрылись также рынки Белоруссии и Казахстана, поскольку все три страны входят в единый Таможенный союз. А работа над освоением новых рынков, и расширением имеющихся, сложный и долгосрочный процесс, добавил Бабрис.

Также Арнольд Бабрис заявил: «В настоящее время ситуация в рыбной промышленности драматичная, так как объемы производства продукции у большинства латвийских предприятий катастрофически упали».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Россельхознадзор» с 4 июня 2015 года запретил ввоз рыбы и рыбных консервов из Латвии и Эстонии. Поводом для этого стали нарушения ветеринарно-санитарных требований, выявленные ветспециалистами. Ветслужба Германии также выявила четырехкратное превышение содержания диоксина в консервах печени трески, изготовленных на латвийском предприятии Kolumbija Ltd.

Введенный Россельхознадзором запрет на поставку рыбных консервов в Россию ощутимо ударил по латвийским производителям рыбной продукции. Так, министр земледелия Латвии Янис Дуклавс, комментируя решение России ввести запрет на ввоз в страну латвийских консервов, 10 июня 2015 года в интервью передаче «900 секунд» заявил, что размеры убытков могут составить от 100 до 200 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: Латвия жалуется, что Россия не хочет покупать шпроты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Латвии
Главное сегодня
NB!
04.01.17
«Притеснения журналистов в Белоруссии вызывают серьезные опасения»
БрянскРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
«В Белоруссии происходит то же, что на Украине привело к «майдану»
ВоронежРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
04.01.17
Станислав ТарасовТурция должна сохранить политическое доверие России и Ирана
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
04.01.17
«Эвакуэйшен! Прыгайте и бегите!»: подробности посадки А320 в Калининграде
КалининградРоссия Авиапроисшествия Происшествия
NB!
04.01.17
Большую пресс-конференцию Трамп проведет за 9 дней до инаугурации
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
04.01.17
«Доллар – самая перспективная валюта на 2017 год»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
04.01.17
Юрий БаранчикУкраина. Итоги 2016: страна-минус
КиевУкраина Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
СМИ сообщили о проникновении в Европу 400 террористов
ПриштинаКосово «Исламское государство» Общество
NB!
03.01.17
Россия и Турция зафиксировали нарушения перемирия в Сирии
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
03.01.17
Украина будет производить винтовки М16
КиевУкраина Военно-промышленный комплекс Общество
NB!
03.01.17
Спецназ НАТО пополнят 400 литовских солдат
ВильнюсЛитва Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Парубий: Досрочные выборы на Украине — план России, но он не пройдет
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин
КемеровоРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
ещё главное