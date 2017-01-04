Два башкирских города получили статус территории опережающего развития

Это моногорода Белебей и Кумертау

Москва, , 13:03 — REGNUM В Башкирии созданы две территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Этот статус получили моногорода Белебей и Кумертау. Соответствующие постановления, подписанные премьером Дмитрием Медведевым, опубликованы сегодня, 4 января, на сайте правительства РФ.

В документе отмечается, что данные территории опережающего развития создаются в целях содействия развитию моногородов «путём диверсификации экономики, привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующей организации».

Определены границы ТОР «Белебей» и «Кумертау», виды экономической деятельности, которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на этой территории, минимальные объёмы капитальных вложений резидентов и минимальное количество новых постоянных рабочих мест. Власти полагают, что это позволит привлечь дополнительные инвестиции, обеспечить занятость населения за счёт диверсификации экономики.

Отметим, что градообразующими предприятиями в данных моногородах являются ОАО «Белебеевский завод «Автонормаль» и АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие».