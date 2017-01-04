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Без лицензии: автобусы из Санкт-Петербурга в Таллин идут только до границы

Экономика
Таким образом эстонская Lux Express Grupp временно решила проблему с аннулированием лицензии

Таллин, 4 Января 2017, 13:03 — REGNUM  Несмотря на временную приостановку лицензии на осуществление международных пассажирских перевозок компании ЗАО «Евролайнс», в качестве временного решения автобусы эстонской фирмы Lux Express осуществляют перевоз пассажиров из Санкт-Петербурга в Таллин и Хельсинки до пограничных пунктов. Об этом сегодня, 4 января, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на руководство Lux Express Grupp, владеющей российским ЗАО «Евролайнс».

Уточняется, что пассажирам приходится выходить из автобуса для прохождения границы и таможенного контроля самостоятельно, а затем пересаживаться на другой автобус, предоставленный компанией уже на другой стороне границы.

«Мы понимаем, что такое решение причиняет пассажирам неудобства, но в данной сложной ситуации мы пытаемся найти наилучший выход», — сказал руководитель по продажам Lux Express Сандер Лыхмус.

Он отметил, что хотя приостановка действия лицензии пришлась на новогодние праздники, пока не был отменен ни один рейс. На границе пассажирам помогают экипажи автобусов, а также специально отправленные туда работники Lux Express. По его словам, пересечение границы в новых обстоятельствах проходит без особых проблем, не возникло и существенных задержек в графиках движения автобусов.

Отмечается, что временный отзыв лицензии касается автобусов предприятия ЗАО «Евролайнс». Автобусов Lux Express Estonia, которые также обслуживают маршрут Таллин — Санкт-Петербург, изменения не касаются и все рейсы проходят в обычном режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Лицензия эстонского автобусного перевозчика Lux Express в РФ аннулирована

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