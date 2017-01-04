За три года торговый оборот Эстонии с РФ упал на 60%

Самым активно перевозимым товаром между двумя странами за последние три года стали какао и изделия из какао, а также пластмассовые изделия

Таллин, , 12:53 — REGNUM За первую половину 2016 года общий вес товаров в торговом обороте между Эстонией и Россией, прошедших регистрацию таможенных служб страны, составил 546 тысяч тонн. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 января, сообщили в Департаменте статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные. Отмечается, что с 2013 года этот показатель сократился на 60%.

Основные каналы поставки товаров в целом не изменились: если в 2013 году 66% товаров доставлялось автотранспортом, а 32% — железной дорогой, то в 2016 году на автотранспорт пришлось 53% доставок, а на железную дорогу — 43%. При этом 2014 года число транспортных средств, используемых в товарообороте между Эстонией и Россией, сократилось более чем вдвое и лишь 3% товаров отправлено морским путем.

Самым активно перевозимым товаром между двумя странами за последние три года стали какао и изделия из какао, а также пластмассовые изделия. С 2014 года в доле товаров наблюдается заметное снижение доли механических изделий и устройств. С 2015 года заметно сократилась доля автотранспортных средств как товара в товарообороте Эстонии и России.