Эстонский перевозчик заявил о рекордном присутствие на Балтике

Таллин, , 12:38 — REGNUM В декабре 2016 года паромы крупнейшей пассажирской компании Балтийского моря — эстонской Tallink Grupp перевезли 767 630 пассажиров, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. Об этом ИА REGNUM сегодня, 4 января, сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на собственные данные.

Число грузов за год также выросло на 5,9% до 25 742 единиц, а число перевезенных автотранспортных средств — до 87 155 единиц (рост 2,2%). Всего за четвертый квартала компания обслужила 2,2 млн пассажиров — рост за год составил 4,7%.

По итогам 2016 года достигнут исторический рекорд — 9,5 млн пассажиров (рост за год — 5%), основной прирост обеспечила линия между Эстонией и Финляндией — за год число пассажиров выросло на 300 тысяч или 7%. Эта же линия обеспечивает больше половины всего оборота компании.

AS Tallink Grupp обслуживает пассажиров при помощи 13 паромов на шести линиях. В январе 2017 список судов компании пополнит построенный в Финляндии скоростной паром нового поколения Megastar на природном газе в качестве топлива. Он будет обслуживать линию Таллин — Хельсинки.