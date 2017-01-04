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Доходы республиканского бюджета Чувашии за 2016 год выросли на 11%

Экономика
О расходах не сообщается
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Чебоксары, 4 Января 2017, 12:11 — REGNUM  Республиканский бюджет Чувашии за 2016 год по оперативным данным (без заключительного оборота) исполнен в целом по доходам в объеме 41 240 млн рублей, что на 11,1% выше уровня 2015 года. В том числе собственные доходы выросли на 16,6% и составили 25 595,8 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в Минфине Чувашии.

Объем поступлений налоговых доходов в республиканский бюджет составил 24 598,5 млн рублей, и исполнен с ростом к уровню 2015 года на 17,5%. В том числе поступления налога на прибыль организаций составила 7396,6 млн рублей (рост на 36,2%), налога на доходы физических лиц — 7749,7 млн рублей (рост на 4,7%), акцизов — 4368,8 млн рублей (рост на 35,7%).

О расходах не сообщается.

По данным ведомства, объём государственного на конец 2016 года оценивается в объеме 14 258,7 млн рублей (на начало 2016 года — 14 290,4 млн рублей). В прошлом году в целях замещения рыночных долговых обязательств Чувашской Республики из федерального бюджета привлечено всего бюджетных кредитов в общей сумме 900,8 млн рублей под 0,1% годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионах нарастают конфликты при формировании бюджетов. О проблемах публично заявляют органы местного самоуправления, акцентируя внимание на высокой закредитованности и опасно растущих муниципальных долгах. В том числе виня в этом и региональные власти, которые вынуждают принимать не обеспеченные финансово расходные обязательства. Один за другим мэры требуют у губернаторов пересмотреть межбюджетные отношения, иные муниципалитеты переходят в открытое противостояние. Великий Новгород, Иркутск, Новосибирск, Улан-Удэ — города, которые уже вошли в резонансную федеральную повестку.

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Вопрос о необходимости пересмотра межбюджетных отношений ставят даже лояльные руководители региональных центров, предпочитая лавировать и договариваться. Так, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ещё летом отчитываясь о работе за I полугодие 2016 года, особое внимание акцентировал на растущем муниципальном долге: главный налоговый донор республиканского бюджета вынужден наращивать объём коммерческих кредитов, чтобы обеспечить выполнение всех обязательств, в том числе возложенных на него республикой. Отметим, что обслуживание муниципального долга, в структуре которого почти 87% занимают банковские кредиты, стоит практически столько же, сколько и государственного долга Чувашии, который более чем в 7 раз превышает долг Чебоксар. Как известно, с обвалом рубля и ростом банковских ставок федеральный центр стал замещать регионам дорогостоящие коммерческие кредиты бюджетными, к тому же снизив процентную ставку в 20 раз — с 2% до ничтожных 0,1%. Поэтому сегодня в госдолге республики — 88,4% это бюджетные кредиты и только 3,6% — коммерческие. В чувашской столице всё в точности до наоборот, при этом процентные ставки по банковским кредитам за три года возросли с 7% до 12,5%.

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Региональные и муниципальные бюджеты - 2016
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