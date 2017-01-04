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Россия остается главным потребителем грузинских вин

Экономика
По темпам роста потребления алкогольной продукции из Грузии также лидирует Китай
«Киндзмараули»
Иллюстрация: Elvino.ru
«Киндзмараули»

Тбилиси, 4 Января 2017, 12:08 — REGNUM  Россия по-прежнему занимает первое место среди стран-экспортеров грузинского вина. По данным Национального агентства вина Министерства сельского хозяйства Грузии, в 2016 году в РФ было поставлено свыше 27,2 млн бутылок алкогольной продукции.

В 2016 году из Грузии в 53 страны мира было экспортировано более 50 млн бутылок вина (емкостью по 0,75 л), что на 38% превышает аналогичный показатель 2015 года. Всего в 2016 году было экспортировано вино на сумму $113,8 млн, что на 16% выше аналогичного показателя 2015 года.

Первое место среди стран-экспортеров грузинского вина по-прежнему занимает Россия. Далее следуют Украина (более 5,8 млн бутылок), Китай (до 5,3 млн бутылок), Казахстан (до 3,4 млн бутылок) и Польша (более 2,3 млн бутылок).

По темпам роста экспорта грузинского вина лидирует Китай (+98%), далее следуют Украина (+70%), Россия (+49%), Польша (+46%), Канада (+34%), Белоруссия (+30%) и другие страны.

Кроме вина, в 2016 году из Грузии в 17 стран мира было экспортировано более 10,3 млн бутылок бренди, что на 43% превышает показатель 2015 года. В денежном выражении экспорт составил $23,12 млн, что на 24% выше аналогичного показателя 2015 года.

Первое место по экспорту среди наименований грузинских вин занимает «Киндзмараули» — более 7,4 млн бутылок, затем следуют «Мукузани» — более 2,5 млн бутылок, «Цинандали» — более 2 млн бутылок, «Ахашени» — свыше 923 тысяч бутылок, «Хванчкара» — более 413 тысяч бутылок.

В общей сложности, доходы от экспорта вина, бренди, чачи, виноматериалов, разливного бренди и спирта составили $194,3 млн, что на 32% превышает аналогичный показатель 2015 года.

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