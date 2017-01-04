К ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и в Сочи выпустят коллекционную монету

Краснодар, , 11:45 — REGNUM Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который в текущем году будет принимать город-курорт Сочи, увековечат в нумизматике. В планах Центробанка на 2017 год — выпустить монету номиналом 3 рубля, посвященную этому мероприятию.

Как уточнили ИА REGNUM в Центробанке, исполнена коллекционная монета будет в качестве «пруф» — это самое высокое качество чеканки монет. Она будет из серебра 925-й пробы. Тираж не превысит 3 тыс. экземпляров.

Кроме того, как заявил врио руководителя Росмолодежи Алексей Паламарчук, к фестивалю комиссия Федерального агентства связи по государственным знакам почтовой оплаты выпустит две юбилейные марки.

Напомним, Всемирный фестиваль молодежи и студентов состоится в Сочи с 14 по 22 октября в 2017 году. Решение о его проведении в России было принято 7 февраля Всемирной федерацией демократической молодежи (ВФДМ) и международными студенческими организациями. А уже 5 июня международный подготовительный комитет по проведению фестиваля в Венесуэле единогласно определил Олимпийскую столицу местом проведения этого масштабного мероприятия.

Этот международный форум проводится с 1947 года. Россия его принимала дважды. Прошедший в Москве в 1957 году был признан самым массовым за всю историю фестивального движения. В нём участвовало 34 тысячи человек. Второй, в 1985-ом, собрал 26 тысяч участников.

19-ый форум, который пройдет под лозунгом «За справедливый мир и дружбу народов», обещает быть грандиозным. В Сочи приедет больше 20 тысяч молодых людей из 150 стран мира в возрасте от 18 до 30 лет. Это музыканты, спортсмены, журналисты, лидеры молодежных организаций и политических партий, преподаватели, аспиранты и студенты, молодые ученые.

Парад участников пройдет в Москве, а основное открытие фестиваля состоится 15 октября в ледовом дворце «Большой». В рамках образовательной программы международной встречи пройдут дискуссии по наиболее актуальным вопросам в области политики, науки, экономики и образования. Культурная программа международной встречи предусматривает проведение конкурсов и творческих состязаний.

Официальным логотипом станет разноцветная ромашка и голубь.