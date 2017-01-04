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Льготы и спецтерритории: Москва изобретает новые поводы для инвестиций

Экономика
В столице подвели экономические итоги года и вновь заявили о высокой инвестиционной привлекательности

Москва, 4 Января 2017, 11:39 — REGNUM  По итогам 2016 года объем привлекаемых в Москву инвестиций вырос на 3%, что вывело столицу на первое место среди российских регионов по уровню развития проектов государственно-частного партнёрства (ГЧП), заявили в мэрии. По данным портала правительства Москвы, город удается удерживать в стороне от общероссийской тенденции падения инвестиций.

«Мы за пять лет нарастили объем инвестиций в основной капитал более чем в полтора раза и держим эту планку даже в сложные годы», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди основных факторов привлекательности столицы называют новые программы по развитию бизнеса и льготы для реального сектора. В 2016 году адресную помощь в виде ряда налоговых льгот получили 30 компаний Москвы.

Также заявляется о снижении на 30−60% издержек ведения бизнеса (в валютном выражении) для ориентированных на экспорт предприятий. По данным мэрии, объем экспорта предприятий реального сектора вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.

По программам ГЧП за последние 3 года в Москве заключили контракты общей стоимостью 575 млрд рублей. Что касается обратных процессов, то в рамках адресной инвестиционной программы город вложил порядка 60 млрд. Большая часть профинансированных программ относится к развитию транспортной системы.

В мэрии отметили высокое число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. На данный момент в столице насчитывают свыше 250 тысяч ИП. Увеличение официально зарегистрированных частных предпринимательств связывают с развитием патентной системы, в частности с расширением услуг, на которые можно оформить патент, снижением стоимости патента для сдающих в аренду жилые помещения до 75 м кв. и отменой привязки патента к автомобилю для самозанятых таксистов.

Кроме того отмечены новые льготы для научных лабораторий, исключающие налог на имущество при использовании объектов недвижимости, подходящих под определенные критерии.

Отметим, что Москва заявила об ориентации на развитие программ ГЧП и привлечение максимального числа инвестиций в городские проекты еще несколько лет назад. Также в городе продолжают реализовывать проекты по освоению бывших промышленных территорий.

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