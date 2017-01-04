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От 5% до 20%: рост оптовой стоимости бензина в Чувашии за год

Экономика
Данные мониторинга цен на основные виды нефтепродуктов в декабре 2016 года в сравнении с декабрем 2015 года
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Чебоксары, 4 Января 2017, 11:38 — REGNUM  В Чувашии розничная стоимость основных видов нефтепродуктов за год подорожала от 3% до 13%, оптовая — от 4% до 21%. Об этом свидетельствуют данные статистики и мониторинга цен основных организаций поставщиков нефтепродуктов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Розничные потребительские цены выросли на все основные виды нефтепродуктов. По данным Чувашстата, более всего подорожало газовое моторное топливо. В декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 стоимость выросла в среднем на 12,74% (или на 2,06 рублей), достигнув 18,23 руб/л. Дизельное топливо подорожало на 6,5% (или на 2,22 рубля) и составило в среднем 36,43 руб/л. Что касается автомобильного бензина, то А-76 подорожал на 2,7% (или на 83 копейки), АИ-92 — на 4,82% (или на 1,6 рублей), АИ-95 — на 4% (или на 1,48 рублей) — средняя потребительская цена составила соответственно 31,95 руб/л, 34,78 и 38,06 руб/л.

Напомним, по данным Росстата, на конец ноября 2016 года в среднем в Приволжском федеральном округе розничная стоимость бензина составляла 35,75 рублей, в том числе в Чувашии — 35,31 рублей. Самый дорогой бензин был в Кировской области (36,7 рублей), самый дешёвый — в Марий Эл (34,91 рублей). Средняя цена дизельного топлива в ПФО составляла 35,22 рублей, в том числе в Чувашии — 34,45 рублей. Самые высокие цены сложились в Пермском крае (36,8 рублей) и Кировской области (36,67 рублей), минимальные — Самарской области (34,09 рублей) и Ульяновской области (34,23 рубля).

Что касается оптовых цен на автомобильный бензин, то за год они выросли от 3,7% до 20,6%. Об этом свидетельствуют данные «Агро-Инноваций». В чувашском филиале ООО «Татнефть-АЗС центр» более всего выросла цена на АИ-80: по состоянию на 29 декабря 2016 года по сравнению с 30 декабря 2015 года стоимость возросла на 9,2% и достигла 40,5 тыс. руб/т. Бензин марки АИ-95 за указанный период подорожал на 4,86%, АИ-92 — на 5%, составив соответственно 43,2 тыс. и 42 тыс. руб/т. В группе компаний «Промнефть» более всего за обозначенный период подорожал бензин марки АИ-92 — на 20,6%, составив на конец декабря 2016 года 42,2 тыс. руб/т. Цена бензина марок АИ-95 и АИ-80 выросла на 9,2−9,4%, достигнув соответственно 43,2 тыс. и 36,9 тыс. руб/т.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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