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Глава МИД Турции: Личность напавшего на ночной клуб в Стамбуле установлена

Экономика
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Анкара, 4 Января 2017, 10:37 — REGNUM  

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 4 января, что установлена личность боевика, напавшего на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает Figaro.

С таким заявлением глава турецкой дипломатии выступил в интервью информационному агентству Anadolu.

«Личность человека, который совершил террористический акт в Стамбуле, установлена», — отметил дипломат, не предоставив никаких подробностей.

Напомним, в новогоднюю ночь вооруженный боевик ворвался в ночной клуб Reina в Стамбуле и открыл огонь по его посетителям. 39 человек погибли, еще около 70 получили ранения. Они по большей части иностранцы. Ответственность за теракт на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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