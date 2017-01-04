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Туркмения больше не снабжает Иран природным газом

Экономика
Власти двух этих стран все еще не могут договориться по вопросу о размере долга иранской стороны за туркменское голубое топливо
Голубое топливо Голубое топливо

Ашхабад, 4 Января 2017, 10:16 — REGNUM  Туркмения прекратила поставки природного газа в северные регионы Ирана, невзирая на ранее достигнутые договоренности. Об этом сообщило радио «Азатлык» со ссылкой на информацию Иранской газовой компании.

Отмечается, что причиной тому послужило отсутствие единого мнения у правительств двух этих стран по вопросу о долге иранской стороны за ранее полученное туркменское голубое топливо.

Власти Туркмении требуют немедленно выплатить весь долг — $1,8 млрд (109,18 млрд рублей), в Иране с такой суммой не согласны и называют прекращение газоснабжения «откровенным нарушением договора».

Между тем, как пишет ИА «CA-news», внешнеполитическое ведомство Туркмении объясняет прекращение поставок природного газа в Иран тем, что государственный концерн «Туркменгаз» работает на принципах самоокупаемости и самофинансирования, а потому задолженность иранской стороны может привести к остановке туркменских газовых скважин, компрессорных станций и иного оборудования.

«В течение 2016 года иранская сторона в официальном порядке была неоднократно информирована о складывающейся неблагоприятной ситуации в сфере газовых поставок и о возможном ограничении поставок туркменского природного газа. Однако отсутствие позитивной реакции, пассивность в поиске вариантов взаимоприемлемого решения привели к вынужденному ограничению поставок туркменского природного газа в Иран. Любые попытки политизации этого вопроса, от кого бы они не исходили, будут расцениваться как недружественные по отношению к Туркмении действия», — подчеркнули в МИД.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Туркмения потребовала от Ирана погасить задолженность в размере $2 млрд (121,31 млрд рублей) за поставки природного газа, накопившиеся с момента введения США и Евросоюзом антииранских санкций в 2012 году.

Иранская сторона долг признает, но при этом озвучивает иные его размеры — от $600 млн до $1,5 млрд (от 36,4 млрд до 91 млрд рублей), а также отмечает, что более точная сумма задолженности может быть названа только после официальных переговоров между представителями газотранспортных компаний двух стран.

Отметим, что по данным иранской стороны, Туркмения ежегодно экспортирует в Иран до 1,57 млрд кубометров природного газа. В настоящее время крупнейшими торгово-экономическими партнерами Ирана являются Китай, Турция и Туркмения.

Читайте ранее в этом сюжете: Туркмения напомнила Ирану о $2 млрд долга за поставки газа

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