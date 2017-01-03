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Движение по новому мосту в Великом Новгороде ограничат из-за морозов

Экономика
Рядом с мостом проходит газопровод высокого давления

Великий Новгород, 3 Января 2017, 20:41 — REGNUM  По новому, Деревяницкому мосту в Великом Новгороде с завтрашнего дня, 4 января, могут ограничить движение автотранспорта «в связи с ожидаемым понижением температуры воздуха». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области со ссылкой на информацию вице-губернатора Александра Тарасова.

«Соответствующее письмо пришло в адрес правительства Новгородской области из «Лентрансгаза» (Санкт-Петербург), который осуществляет подачу газа высокого давления в Северную столицу», — пояснили в пресс-центре правительства региона.

В какое время суток будут введены ограничения и на какой период — не уточняется.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, движение по новому мосту в Великом Новгороде было открыто в тестовом режиме в июле 2016 года. В эксплуатацию переправу ввели в декабре, перед новым годом. По информации газеты «Новгородские ведомости», завершающим этапом подготовительных работ стало подключение объекта 25 декабря к энергоснабжению.

При строительстве моста близ переправы обнаружился неучтённый проектировщиками магистральный газопровод высокого давления Серпухов — Ленинград, построенный ещё в 1959 году. В связи с этим в 2012 году прокуратура посчитала строительство моста незаконным, было возбуждено уголовное дело и осуждён бывший начальник управления архитектуры и градостроительства области Владимир Алексеев — за превышение должностных полномочий чиновника оштрафовали на 75 тыс. рублей.

Читайте подробнее: Строительство третьего моста в Великом Новгороде считают незаконным: возбуждено уголовное дело

Новгородский губернатор: Третий мост через Волхов построят за 2−3 года

Власти: Третий мост в Великом Новгороде строят там, где нужно, сноса не будет

Строительство моста продолжалось с 2010 по 2016 годы, его возведение обошлось в 7,7 млрд рублей.

Власти предполагают, что эксплуатация нового моста в Великом Новгороде решит проблему загруженности двух других автомобильных мостов через реку Волхов в областном центре, один из которых — Колмовский — нуждается в капитальном ремонте.

Что касается газопровода, ранее губернатор Новгородской области Сергей Митин заявлял о достигнутых договорённостях с «Газпромом» о выносе его за черту города в 2014 году.

Читайте подробнее: Новгородский губернатор: Газопровод в районе третьего моста вынесут за пределы города в 2014 году

Однако этого не сделано до сих пор. В июне 2016 года пресс-центр новгородского правительства сообщил о том, что ООО «Газпром инвест» (дочернее предприятие ПАО «Газпром») начало реализацию программы по реконструкции газопроводов Серпухов — Ленинград и Белоусово — Ленинград, намереваясь вложить в этот проект около 40 млрд рублей инвестиций.

До тех пор, пока газопровод высокого давления соседствует с новым новгородским мостом, по нему будут ограничивать движение транспорта. Ранее сообщалось, что это будет, главным образом, зимой и на непродолжительное время.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый мост через реку Волхов в Великом Новгороде всё ещё тестируется

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Строительство третьего моста в Великом Новгороде
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