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В Латвии среди иностранцев-учредителей фирм, больше всего россиян

Экономика
В целом, иностранцы участвовали в учреждении 16% предприятий

Рига, 3 Января 2017, 17:52 — REGNUM  В 2016 году в Латвии было зарегистрировано 1788 новых предприятий, среди соучредителей которых насчитывается хотя бы один иностранец, и среди этих новых фирм максимальное число приходится на предприятия с участием граждан России, свидетельствует база данных «Lursoft», сообщает портал Rus.delfi.lv.

Так, предприятия с участием иностранцев составили 16% от общего числа фирм, зарегистрированных в 2016 году. По данным «Lursoft», первое место в рейтинге стран, жители которых с наибольшей активностью учреждали бизнес в Латвии занимает Россия, второе — Италия, третье — Эстония, четвертое — Литва, пятое — Украина.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, министр сообщения Латвии Улдис Аугулис, во время встречи в Сочи с министром транспорта России Максимом Соколовым и другими должностными лицами транспортной отрасли заявил, что политика не должна мешать Латвии и России продолжать сотрудничество в транзитной сфере. Участники встречи признали, что «большая политика» не должна мешать сотрудничеству в транзитной отрасли, которую надо «держать», поскольку это нужно бизнесу. «Мы говорили на одном языке, и никаких разногласий, которые тормозили бы сотрудничество, у нас не было, но надо считаться с падением грузооборота во всем мире», — подчеркнул Аугулис.

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