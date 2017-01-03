Вторник, 03 Января 2017 года
17:14:14 МСК

2017 год в Ульяновской области объявлен Годом предпринимательства

Экономика
Основной объём работы будет сосредоточен на трёх направлениях — комплексная ревизия институциональной среды, формирование условий для бизнес-миграции в регионе и популяризация предпринимательской деятельности

Ульяновск, 3 Января 2017, 17:02 — REGNUM  

2017 год в Ульяновской области объявлен Годом предпринимательства. Как отмечает глава региона Сергей Морозов, это позволит улучшить условия ведения бизнеса в области и поможет в выстраивании прочной и стабильной экономики региона.

«Мы хотим показать ту созидательную силу, которую несёт в себе предпринимательство. Кроме того, наш регион полон замечательных и уникальных историй успешного бизнеса, внесшего большой вклад в развитие региона. Продукция таких предприятий пользуется успехом не только на территории Ульяновской области, но и далеко за её пределами. И мы хотим показать ту работу и созидательную силу, что несёт в себе предпринимательство, тот вклад, что оно делает в развитие региона. Мы рассчитываем, что год предпринимательства поможет открыть новые возможности для бизнеса», — подчеркнул губернатор.

В ноябре 2016 года был разработан и утвержден план по проведению Года предпринимательства, который включает в себя более 400 мероприятий. Одним из основных блоков реализации этого плана станет популяризация предпринимательской деятельности. Среди стратегически значимых проектов этого направления можно отметить Лиги школьного и студенческого предпринимательства, «Школу развития высокотехнологичного предпринимательства», а также «Капитаны бизнеса», «Мама-предприниматель», «Азбука предпринимателя» и другие проекты для субъектов МСП. За последние два года в них приняли участие около тысячи начинающих и действующих бизнесменов. Еще один проект, который продолжит активно развиваться в следующем году — «История симбирского предпринимательства».

Кроме того, планируется проведение шести форумов различной тематики, специализированных ярмарок, олимпиад и выставок. Также крупный блок посвящён мероприятиям межрегионального и экспортного развития.

Напомним, за прошедший год в регионе были запущены несколько проектов для поддержки предпринимательства и улучшения деловой среды. Например, Многофункциональный центр для бизнеса — один из немногих крупных в стране, созданных в формате «бизнес-офиса» на базе института развития.

«В нем мы постарались собрать максимальное количество полезных услуг для предпринимательства, более ста, в будущем году на основе анализа работы Центра услуги будут совершенствоваться и пополняться. Наша конечная цель — создание полноценного «единого окна», где бы бизнес смог получить все необходимое как для открытия, так и для поддержания и расширения уже существующего бизнеса и все это в максимально короткие сроки», — рассказал председатель правления Корпорации по развитию предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

В 2017 году подобные Центры планируется создать на правом берегу в Ульяновске, в Димитровграде, а впоследствии и в муниципалитетах региона.

Кроме того, власти отмечают, что создание в 2016 году первого в России регионального Фонда развития промышленности, благодаря которому Ульяновская область может поддерживать такие приоритетные направления производства, как внедрение передовых технологий, создание новых продуктов и импортозамещение. За прошедший год Фондом было профинансировано пять предприятий. В 2017 году на эти цели будет направлено 100 млн рублей.

Самым активным образом шло развитие экспортной деятельности. За последний год вырос экспорт региона, значительно расширилась и география поставок. В 2016 году продукция ульяновских производителей идет в направлении 70 стран. В этом году планируется заключение не менее новых 30 экспортных контрактов. Одним из интереснейших проектов 2017 года станет логистический хаб, который будет аккумулировать товары центральной части России для дальнейшей отправки их за рубеж, отмечает пресс-служба правительства региона.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регионы России в условиях финансового кризиса
Главное сегодня
NB!
03.01.17
Метели и морозы в России: данные Росгидрометцентра
МоскваРоссия Морозы Происшествия
NB!
03.01.17
Украина ждет, что администрация Трампа начнет поставки летального оружия
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Путин поручил провести анализ практики изъятия детей из семей
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
03.01.17
Юрий БаранчикМировая геополитика. Итоги 2016: год перелома
МоскваРоссия Итоги 2016 года Политика
NB!
03.01.17
Алексей ЮсевДесять лучших фильмов 2016 года
МоскваРоссия Итоги 2016 года Культура
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
03.01.17
Ассанж: демократы обвиняют РФ во взломе серверов, чтобы навредить Трампу
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.01.17
Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас
Ватикан Католицизм Общество
NB!
03.01.17
Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек
БразилиаБразилия Происшествия в местах лишения свободы Происшествия
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Алёна Зеленина «Китай не заменит прибалтам Россию»
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.01.17
Юрий БаранчикКак в Беларуси идет ползучая националистическая белорусизация
МинскБелоруссия Русский язык в ближнем зарубежье и национальных субъектах РФ Политика
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»
ГаванаКуба Карибские острова Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Кому надо бояться распада БРЭЛЛ
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
ещё главное