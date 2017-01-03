Ульяновск, , 17:02 — REGNUM



2017 год в Ульяновской области объявлен Годом предпринимательства. Как отмечает глава региона Сергей Морозов, это позволит улучшить условия ведения бизнеса в области и поможет в выстраивании прочной и стабильной экономики региона.

«Мы хотим показать ту созидательную силу, которую несёт в себе предпринимательство. Кроме того, наш регион полон замечательных и уникальных историй успешного бизнеса, внесшего большой вклад в развитие региона. Продукция таких предприятий пользуется успехом не только на территории Ульяновской области, но и далеко за её пределами. И мы хотим показать ту работу и созидательную силу, что несёт в себе предпринимательство, тот вклад, что оно делает в развитие региона. Мы рассчитываем, что год предпринимательства поможет открыть новые возможности для бизнеса», — подчеркнул губернатор.

В ноябре 2016 года был разработан и утвержден план по проведению Года предпринимательства, который включает в себя более 400 мероприятий. Одним из основных блоков реализации этого плана станет популяризация предпринимательской деятельности. Среди стратегически значимых проектов этого направления можно отметить Лиги школьного и студенческого предпринимательства, «Школу развития высокотехнологичного предпринимательства», а также «Капитаны бизнеса», «Мама-предприниматель», «Азбука предпринимателя» и другие проекты для субъектов МСП. За последние два года в них приняли участие около тысячи начинающих и действующих бизнесменов. Еще один проект, который продолжит активно развиваться в следующем году — «История симбирского предпринимательства».

Кроме того, планируется проведение шести форумов различной тематики, специализированных ярмарок, олимпиад и выставок. Также крупный блок посвящён мероприятиям межрегионального и экспортного развития.

Напомним, за прошедший год в регионе были запущены несколько проектов для поддержки предпринимательства и улучшения деловой среды. Например, Многофункциональный центр для бизнеса — один из немногих крупных в стране, созданных в формате «бизнес-офиса» на базе института развития.

«В нем мы постарались собрать максимальное количество полезных услуг для предпринимательства, более ста, в будущем году на основе анализа работы Центра услуги будут совершенствоваться и пополняться. Наша конечная цель — создание полноценного «единого окна», где бы бизнес смог получить все необходимое как для открытия, так и для поддержания и расширения уже существующего бизнеса и все это в максимально короткие сроки», — рассказал председатель правления Корпорации по развитию предпринимательства Руслан Гайнетдинов.

В 2017 году подобные Центры планируется создать на правом берегу в Ульяновске, в Димитровграде, а впоследствии и в муниципалитетах региона.

Кроме того, власти отмечают, что создание в 2016 году первого в России регионального Фонда развития промышленности, благодаря которому Ульяновская область может поддерживать такие приоритетные направления производства, как внедрение передовых технологий, создание новых продуктов и импортозамещение. За прошедший год Фондом было профинансировано пять предприятий. В 2017 году на эти цели будет направлено 100 млн рублей.

Самым активным образом шло развитие экспортной деятельности. За последний год вырос экспорт региона, значительно расширилась и география поставок. В 2016 году продукция ульяновских производителей идет в направлении 70 стран. В этом году планируется заключение не менее новых 30 экспортных контрактов. Одним из интереснейших проектов 2017 года станет логистический хаб, который будет аккумулировать товары центральной части России для дальнейшей отправки их за рубеж, отмечает пресс-служба правительства региона.