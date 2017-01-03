«Укртрансгаз»: Транзит газа через Украину в Европу вырос на 23%

«В 2016 г. транзит природного газа через украинскую ГТС для европейских потребителей вырос на 23%»

Киев, , 16:54 — REGNUM В 2016 году транзит голубого топлива через Украину в страны Европейского союза (ЕС) увеличился относительно 2015 года на 23%. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

«В 2016 г. транзит природного газа через украинскую ГТС для европейских потребителей вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб. природного газа», — отмечается в сообщении.

Пресс-служба компании сообщает, что в Европу в декабре прошлого года было транспортировано 8,4 млрд куб. голубого топлива, этот показатель превышает аналогичный показатель за прошлый год на 25%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 г. компания «Нафтогаз Украины» со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила, что транзит российского голубого топлива через территорию Украины сократился с 22 декабря на 19% за счет увеличения поставок по газопроводу «Северный поток» в немецкий Opal.

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