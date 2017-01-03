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Министр экономики Латвии: 2016 год не был успешным

Экономика
Прирост внутреннего валового продукта может составить не более 1,5%

Рига, 3 Января 2017, 16:44 — REGNUM  2016 год не был успешным для экономики Латвии, заявил министр экономики Арвил Ашераденс, сообщает портал Mixnews.lv.

Министр считает, что по итогам 2016 года, прирост внутреннего валового продукта, возможно, составит не более 1,5%. По его мнению, это связано с уменьшением инвестиций и недостаточным освоением фондов ЕС. Также замедлилось развитие экспорта, и, несмотря на то, что объемы выросли, стоимость экспорта была невелика из-за низких цен, добавил Ашераденс. Он также прогнозирует, что в следующие три года, из-за увеличения вливаний в строительство, прирост ВВП составит не ниже 3%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, экономист Swedbank Агнесе Буцениеце заявила, что «в 2016 году латвийская экономика растет немного медленнее, чем ожидалось, на что в большой мере повлияло падение инвестиций. А задержка освоения фондов Европейского союза болезненнее всего повлияла на строительную отрасль».

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич заявил, что темпы роста экономики замедляются, и страна должна быть готова к новому кризису. Он отметил, что не только экономика Латвии замедляет свое развитие, но и экономика ЕС в целом.

Напомним, примерно треть ВВП Латвии образуется из налогов, однако при одинаковой системе с Эстонией в Латвии налоги создают 28% от ВВП, а в Эстонии 32%. Причины этому — огромная теневая экономика и очень сложная система льгот, которая деформировала заинтересованность предпринимателей платить налоги.

Читайте ранее в этом сюжете: Для Министерства финансов Латвии падение ВВП оказалось неожиданностью

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Экономика Латвии
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