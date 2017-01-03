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Тулеев попросил Медведева остановить необоснованный рост цен на бензин

Экономика
Монополисты задирают цены на бензин несмотря ни на что

Кемерово, 3 Января 2017, 14:03 — REGNUM  Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева остановить рост цен на бензин. Об этом сегодня, 3 января, сообщает пресс-служба администрации главы Кузбасса.

В регионах Сибири вновь выросла стоимость всех видов бензина — в среднем на 20 копеек за литр, отмечает Тулеев. В Кузбассе цена на топливо в среднем составляет 34 рубля за литр. «Это произошло без предупреждения, в нарушение всех договоренностей с областными властями», — возмущается Тулеев.

По данным администрации Кемеровской области стоимость самой популярной марки бензина АИ-92 за 2016 год выросла на 1,8 рубля. При этом повышения цены в прошлом году происходили пять раз. Причины такого ценообразования компании-монополисты не объясняют.

Тулеев охарактеризовал происходящее, как «настоящий беспредел». В качестве примера он привел Мексику. В этой нефтедобывающей стране монополисты задрали цены на бензин так, что люди вышли на улицы протестовать.

Стоит отметить, что в июне 2016 года Тулеев уже обращался к Медведеву с просьбой разобраться с ростом цен на бензин. Заметных изменений тогда не произошло.

В начале декабря минувшего года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что рост цен на топливо в России в ближайшее десятилетие не будет превышать инфляции. Все повышения в последние годы были связаны с ростом акцизов.

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