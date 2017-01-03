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Промышленные проекты Ставрополья будут получать займы под 5% годовых

Экономика
С 2017 года в регионе заработает региональный фонд развития промышленности

Ставрополь, 3 Января 2017, 13:48 — REGNUM  

Ставропольские промышленные инвестиционные проекты будут получать льготные займы под 5% годовых. Для этого в регионе учрежден Региональный фонд развития промышленности, который будет выдавать совместные займы за счет средств регионального и федерального бюджетов.

Речь идет об инвестиционных проектах стоимостью 6 — 40 миллионов рублей с суммой займа от 3 до 20 миллионов рублей.

Помимо предоставления совместного кредита из двух бюджетных уровней, специалисты фонда будут оказывать информационно-консультационную поддержку по всем мерам поддержки промышленности.

Фонд начнёт работу весной 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минпроме региона. Он создан под небольшие инвестиционные промышленные проекты, которые не смогут претендовать на займы через Фонд развития промышленности РФ.

На сегодняшний день Фонд действует уже как юридическое лицо, а в скором времени он получит капитализацию из средств бюджета края. Ожидается, что объём капитализации должен получиться в районе 100 миллионов рублей.

Отметим, что по данным Ставропольстата, индекс промышленного производства в Ставропольском крае за 11 месяцев составил 108,1, а в обрабатывающих производствах 111,1.

В то же время в конце минувлего года Фонд развития промышленности при Минпромторге РФ одобрил девять льготных займов объемом 2,4 млрд рублей по производству кварцевого стекла, гранул для 3D-печати, санфаянса, изготовлению корабельной мебели.

В числе получателей господдержки ставропольский завод «Монокристалл», который будет выращивать сверхбольшие кристаллы синтетического сапфира и полированные пластины. Завод планирует занять 30% мирового рынка искусственного сапфира для промышленного применения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продукция компании востребована при производстве светоизлучающих диодов для телевизоров высокой четкости, дисплеев, переключателей радиочастот для мобильных устройств, смотровых окон для печей и стекол часов. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей.

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