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Нефть превысила максимумы с июля 2015 года

Экономика
Нефть марки Brent выросла до $58,08, нефть марки WTI – до $55

Москва, 3 Января 2017, 13:42 — REGNUM  Мировые цены на нефть растут во вторник на ожиданиях инвесторов сокращения добычи «черного золота» в рамках соглашения стран ОПЕК и не входящих в картель государств; нефть марки Brent впервые с июля 2015 года превысила отметку в 58 долларов за баррель, а марки WTI — пробила вверх психологическую отметку в 55 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:08 мск, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 2,22% — до 58,08 доллара за баррель — максимум с 16 июля 2015 года. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,31% — до $54,96; ранее она поднималась до отметки в $55,24, впервые с 6 июля 2015 года превысив психологическую отметку в $55.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, «до середины января, пока будет собираться комиссия по контролю за сокращение добычи, новостной фон для рынка нефти будет оставаться позитивным. Если страны ОПЕК и не-ОПЕК будут добросовестно выполнять соглашение, то цены могут закрепиться в области около $60».

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