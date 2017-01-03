Осташковский район Тверской области остался без света
Специалисты ведут ремонт
Тверь, 3 Января 2017, 13:27 — REGNUM Осташковский район Тверской области остался без электроснабжения утром 3 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация об отключении электроснабжения поступила в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» в 04:05 3 января.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тверской области и администрации Осташковского района. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.
Добавим, что 1 января без света осталась часть Кимрского района: отключения были зафиксированы днем, к 18:00 подачу электроэнергии восстановили.
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