Осташковский район Тверской области остался без света

Тверь, , 13:27 — REGNUM Осташковский район Тверской области остался без электроснабжения утром 3 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация об отключении электроснабжения поступила в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» в 04:05 3 января.

Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тверской области и администрации Осташковского района. Сейчас ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

Добавим, что 1 января без света осталась часть Кимрского района: отключения были зафиксированы днем, к 18:00 подачу электроэнергии восстановили.