Индекс ММВБ обновил исторический максимум

В начале Нового года инвесторы излучают оптимизм

Москва, , 13:20 — REGNUM Индекс Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) побил исторический рекорд, поднявшись до отметки в 2260 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 3 января.

К 11:03 мск индекс ММВБ вырос на 1,23% до отметки 2260,17. Предыдущий рекорд был установлен 14 декабря 2016 года, когда индекс достиг отметки в 2 258,1 пункта.

Такое рост индекса ММВД обеспечил рост котировок купных российских компаний. В частности, котировки «Алроса» выросли на 4,35%, RUSAL (+4,08%), «Россети» (+3,06%) и «Башнефть» (+2,6%). Также выросли котировки самой Московской биржи — на 3,07%.