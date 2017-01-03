Вторник, 03 Января 2017 года
12:43:59 МСК

Власти эстонской Нарвы подвели итоги прошедшего 2016 года

Экономика
В Нарве провели строительные работы и работы по благоустройству на сумму свыше 4 млн евро

Таллин, 3 Января 2017, 12:40 — REGNUM  Если 2015 год в Нарве (северо-восточная Эстония) можно было назвать годом завершения крупномасштабных инвестиционных проектов прошлого программного периода, то в 2016 году началась подготовка к новым инфраструктурным проектам. Об этом сегодня, 3 января, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на мэрию Нарвы. В 2016 году в Нарве провели строительные работы и работы по благоустройству на сумму свыше 4 млн евро.

Больше 500 тысяч евро было потрачено на текущий ремонт дорог и тротуаров, внутриквартальные дороги были отремонтированы у 14 квартирных товариществ. Также были проведены необходимые проектировочные и подготовительные работы для строительства и капитального ремонта в 2017 году дорог, прежде всего, это Таллинское шоссе. Полностью реконструировано освещение на Кренгольмском проспекте, освещены парки на Пяхклимяэ и у бывшего ДК Герасимова, парковка у Дома детского творчества и другие. В рамках действующей уже почти 10 лет программы «Украсим свой город» квартирным товариществам Нарвы было выделено 150 000 евро на реконструкцию фасадов, отмостков, крыш домов.

Улучшена инфраструктура детских дошкольных учреждений и учреждений культуры и спорта: в детском саду Vikerkaar полностью завершена работа по благоустройству территории. Реконструирована скейт-площадка в парке Пяхклимяэ. Начата и продолжается масштабная реконструкция ДК «Ругодив».

В настоящее время идет подготовка таких инвестиционных проектов в 2017 году, как реконструкция Ратуши и Ратушной площади, строительство транзитной дороги Раху-Кересе, замена городского освещения, строительство Эстонской гимназии и основной школы, реставрация бастиона Хонор, приведение в порядок территории порта Кулгу, а также продление речного променада в зоне отдыха Йоаорг. Завершена подготовка строительных проектов по второму этапу реконструкции Темного сада, автобусного вокзала, сети велосипедных дорожек в Нарве.

В рамках развития туристических объектов в Нарве с 2016 года заработал новый туристический объект «Казематы бастиона Виктория», который по итогам года стал одним из самых посещаемых туристических объектов в регионе Ида-Вирумаа (северо-восток) — более 12 000 человек. «Казематы бастиона Виктория» были признаны самым привлекательным туристическим проектом Северной Эстонии в конкурсе «Лучшие туристические предприятия Северной Эстонии-2016».

Осенью были завершены работы по реставрации стены куртины между бастионами Виктория и Хонор и осуществлено благоустройство прилегающих территорий, что позволило еще более повысить привлекательность района Старого города как для туристов, так и для горожан.

В 2016 году был сохранен весь комплекс услуг и пособий, позволяющий своевременно помогать горожанам с низким уровнем доходов, пожилым людям, семьям с детьми, людям с особыми потребностями. На сегодняшний день в городе выплачивается порядка 20 видов пособий и организовано оказание более 20 видов социальных услуг. По данным мэрии, услуги Нарвского центра социальной работы всегда очень востребованы, в 2016 году клиентами центра были около 2000 человек. В марте этого года дом попечения Центра социальной работы получил европейский сертификат качества в подтверждение тому, что услуги дома попечения соответствуют европейским стандартам в сфере социальной помощи. В 2017 году будет продолжена работа над тем, чтобы европейский сертификат качества получили и другие услуги центра. Важным достижением 2016 года названо создание современной домашней Интернет-странички Центра социальной работы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Эстонии
Главное сегодня
NB!
03.01.17
Яков РудьНе то дали: Маккейн остался недоволен Порошенко
КиевУкраина Украина и США Политика
NB!
03.01.17
«Новый год нефть открыла ростом»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
03.01.17
Станислав СтремидловскийКого назначат в Польше виновными – мигрантов или украинцев?
ЭлкПольша Главное о Польше Политика
NB!
03.01.17
The Times: «Ради дружбы с Путиным Трамп готов терпеть многое»
ЛондонВеликобритания Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.01.17
Сергей ГуркинТоп-10 событий 2016 года для Украины: конец «украинской оккупации»?
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.01.17
Станислав ТарасовТурция может обрубить концы с американским «сатаной»
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
03.01.17
Папа Римский о священниках-педофилах: Это грех, позорящий всех нас
Ватикан Католицизм Общество
NB!
03.01.17
Ко дню рождения Бандеры во Львовской области сожгли музей УПА
ЛьвовУкраина Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
03.01.17
Жертвами бойни в бразильской тюрьме стали около 60 человек
БразилиаБразилия Происшествия в местах лишения свободы Происшествия
NB!
03.01.17
«Реклама в соцсетях оказывает скрытое влияние на поведение миллионов людей»
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
02.01.17
«Ливерпуль» упустил победу в матче с «Сандерлендом»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
02.01.17
Алёна Зеленина «Китай не заменит прибалтам Россию»
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
02.01.17
Корреа обвинил США во лжи и вмешательстве в выборы президента Эквадора
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
02.01.17
Станислав ТарасовЭрдогана загоняют в угол из-за альянса с Путиным
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
02.01.17
Куба отмечает 60 лет высадки революционеров с яхты «Гранма»
ГаванаКуба Карибские острова Политика
NB!
02.01.17
Александр БродскийСША: переквалифицируется ли Бастинда в Шапокляк?
ВашингтонСША Россия и США Политика
NB!
02.01.17
Игорь БекшаевАндрей Платонов и Михаил Булгаков как певцы Русской революции
МоскваРоссия Литература Общество
NB!
02.01.17
Кому надо бояться распада БРЭЛЛ
КалининградРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
02.01.17
Илья КозыревСкандальное обращение президента Латвии к какому-то народу
РигаЛатвия Фашистские настроения в Латвии, Эстонии и Литве Политика
NB!
02.01.17
Аксенов: празднование дня рождения Бандеры разрушает Украину
СимферопольРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
02.01.17
В новогоднюю ночь во Франции полиция задержала более 450 человек
ПарижФранция Новый год Происшествия
NB!
02.01.17
«Предел нагрузки на население и предел терпения практически исчерпан»
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
ещё главное