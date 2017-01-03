Власти эстонской Нарвы подвели итоги прошедшего 2016 года

Таллин, , 12:40 — REGNUM Если 2015 год в Нарве (северо-восточная Эстония) можно было назвать годом завершения крупномасштабных инвестиционных проектов прошлого программного периода, то в 2016 году началась подготовка к новым инфраструктурным проектам. Об этом сегодня, 3 января, сообщает эстонский портал BaltNews. ee со ссылкой на мэрию Нарвы. В 2016 году в Нарве провели строительные работы и работы по благоустройству на сумму свыше 4 млн евро.

Больше 500 тысяч евро было потрачено на текущий ремонт дорог и тротуаров, внутриквартальные дороги были отремонтированы у 14 квартирных товариществ. Также были проведены необходимые проектировочные и подготовительные работы для строительства и капитального ремонта в 2017 году дорог, прежде всего, это Таллинское шоссе. Полностью реконструировано освещение на Кренгольмском проспекте, освещены парки на Пяхклимяэ и у бывшего ДК Герасимова, парковка у Дома детского творчества и другие. В рамках действующей уже почти 10 лет программы «Украсим свой город» квартирным товариществам Нарвы было выделено 150 000 евро на реконструкцию фасадов, отмостков, крыш домов.

Улучшена инфраструктура детских дошкольных учреждений и учреждений культуры и спорта: в детском саду Vikerkaar полностью завершена работа по благоустройству территории. Реконструирована скейт-площадка в парке Пяхклимяэ. Начата и продолжается масштабная реконструкция ДК «Ругодив».

В настоящее время идет подготовка таких инвестиционных проектов в 2017 году, как реконструкция Ратуши и Ратушной площади, строительство транзитной дороги Раху-Кересе, замена городского освещения, строительство Эстонской гимназии и основной школы, реставрация бастиона Хонор, приведение в порядок территории порта Кулгу, а также продление речного променада в зоне отдыха Йоаорг. Завершена подготовка строительных проектов по второму этапу реконструкции Темного сада, автобусного вокзала, сети велосипедных дорожек в Нарве.

В рамках развития туристических объектов в Нарве с 2016 года заработал новый туристический объект «Казематы бастиона Виктория», который по итогам года стал одним из самых посещаемых туристических объектов в регионе Ида-Вирумаа (северо-восток) — более 12 000 человек. «Казематы бастиона Виктория» были признаны самым привлекательным туристическим проектом Северной Эстонии в конкурсе «Лучшие туристические предприятия Северной Эстонии-2016».

Осенью были завершены работы по реставрации стены куртины между бастионами Виктория и Хонор и осуществлено благоустройство прилегающих территорий, что позволило еще более повысить привлекательность района Старого города как для туристов, так и для горожан.

В 2016 году был сохранен весь комплекс услуг и пособий, позволяющий своевременно помогать горожанам с низким уровнем доходов, пожилым людям, семьям с детьми, людям с особыми потребностями. На сегодняшний день в городе выплачивается порядка 20 видов пособий и организовано оказание более 20 видов социальных услуг. По данным мэрии, услуги Нарвского центра социальной работы всегда очень востребованы, в 2016 году клиентами центра были около 2000 человек. В марте этого года дом попечения Центра социальной работы получил европейский сертификат качества в подтверждение тому, что услуги дома попечения соответствуют европейским стандартам в сфере социальной помощи. В 2017 году будет продолжена работа над тем, чтобы европейский сертификат качества получили и другие услуги центра. Важным достижением 2016 года названо создание современной домашней Интернет-странички Центра социальной работы.