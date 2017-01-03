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Объем производства ветряной энергии в Эстонии упал за год на 18%

Экономика
Энергетики объясняют это плохими погодными условиями и рекордными показателями 2015 года

Таллин, 3 Января 2017, 12:23 — REGNUM  Ветропарки ГАО «Эстонская Энергия» (Eesti Energia), расположенные в Нарве, Палдиски, Аулепа и Виртсу, произвели в 2016 году в общей сложности 183 гигаватт-часа электроэнергии. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 января, сообщили в Eesti Energia, отметив, что такого объема электроэнергии достаточно для снабжения электроэнергией более чем 73 000 бытовых домохозяйств со средним уровнем потребления в течение года.

В то же время объем производства ветряной энергии снизился по сравнению с рекордным 2015 годом на 18%, поскольку погодные условия в 2016 году были хуже для ветряной энергии, чем годом ранее. Всего насчитывается 44 ветряка, их общая мощность составляет 111 мегаватт.

На фоне падения объемов производства электроэнергии ветрогенераторами зафиксирован рост объемов производства гидростанциями и станциями по сжиганию биомассы. Так, в 2016 году на 2% увеличился объем производства двух гидроэлектростанций Eesti Energia «Линнамяэ» и «Кейла-Йоа» — до 6 гигаватт-часов электричества. В то же время станция по сжиганию биомассы «Пайде» произвела в 2016 году 43,5 гигаватт-часов тепловой энергии, что на 37% больше, чем годом ранее, а станция в Валка (Латвия), принадлежащая эстонскому ГАО Eesti Energia, — 22,7 гигаватт-часа тепла, это на 11% больше, чем в 2015 году.

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