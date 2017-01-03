В Белоруссии геологи нашли новое месторождение нефти Экономика Месторождение маленькое

Минск, , 12:22 — REGNUM Нефтегазовое добывающее объединение Белоруссии — «Белоруснефть» сообщила об обнаружении нового месторождения нефти на территории республики. Об этом сегодня, 3 января, сообщает портал Belorusneft. Сообщается, что новое месторождение нефти открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба. Месторождение получило название «Угольское». По предварительным данным геологов, запасы нефти в «Угольском» месторождении оцениваются в 1,695 млн тонн нефти.

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