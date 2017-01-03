Лицензия эстонского автобусного перевозчика Lux Express в РФ аннулирована

Таллин, , 12:19 — REGNUM Со 2 января пограничная служба России не пропустила пассажирские рейсовые автобусы эстонской фирмы Lux Express, следовавшие по маршруту Хельсинки-Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Таллин, через границу из-за приостановки действия лицензии на осуществление международных перевозок. Об этом ИА REGNUM сегодня, 3 января, сообщили в автобусной компании Lux Express, заявив, что не знают причин аннулирования лицензии. По утверждению руководства компании, все необходимые разрешения на перевоз пассажиров у Lux Express имеются.

«Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы выяснить причины отзыва лицензии», — говорится в официальном обращении компании к пассажирам и приносятся извинения за причиненные неудобства. Сообщается, что многие пассажиры уже продолжили путь до места назначения самостоятельно. Тем пассажирам, которым пока не удалось предложить альтернативный рейс, Lux Express организует временное размещение. Проблема затронула порядка 300 пассажиров.

Так как причины случившегося пока неизвестны, фирма попросила всех, кто запланировал поездку в Россию с Lux Express, следить за развитием ситуации. До 9 января приостановлена продажа новых билетов на данные маршруты. Lux Express обслуживает маршруты Хельсинки-Петербург и Таллин — Санкт-Петербург более 10 раз в день.

Как сообщает эстонское гостелевидение ERR, по другой версии, лицензия отозвана не у эстонской фирмы Lux Express, а у ее российской «дочки» — компании ЗАО «Евролайнс». В качестве временного разрешения ситуации на маршруте Санкт-Петербург-Таллин рейсовые автобусы Lux Express доезжают до российско-эстонской границы, которую пассажиры пересекают самостоятельно, а уже в Нарве их забирает другой автобус данной компании.

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