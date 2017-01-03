«Новый год нефть открыла ростом»

Москва, , 12:16 — REGNUM Цены на нефть основных эталонных сортов начали новый год на позитивной ноте по мере того как страны ОПЕК сигналят о намерении соблюдать договоренности по сокращению добычи, считает аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский.

«Рынок сейчас будет больше держать в центре внимания Ирак и Россию. Первую, потому что оно заявляла о том, что должна быть исключена из списка стран, на которые распространяются квоты, из-з войны в Ираке. Вторую, так как есть не очень позитивный опыт соблюдения предыдущих договоренностей, да еще после неоднозначно трактованных заявлений со стороны заместителя министра энергетики Кирилла Молодцова», — пояснил .

«До середины января, пока будет собираться комиссия по контролю за сокращение добычи, новостной фон для рынка нефти будет оставаться позитивным. Если страны ОПЕК и не-ОПЕК будут добросовестно выполнять соглашение, то цены могут закрепиться в области около $60. Протестировать эту отметку они могут уже в первой половине января», — полагает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 3 января, нефть на первых торгах 2017 uода нефть марки Brent выросла на 0,49%, до $57,10 за баррель. Одновременно американский эталон WTI торговался в районе 53,92 доллара за баррель.