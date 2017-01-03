На первых в 2017 году торгах российский рубль укрепился

Москва, , 11:22 — REGNUM В ходе первых в новом году торгов на Московской межбанковской валютной бирже российский рубль несколько укрепился. Об этом свидетельствуют данные торгов сегодня, 3 января.

Доллар США торгуется в диапазоне 60,9−61,1 рубля, евро подешевел до 63,9 рубля.

Биржевые аналитики отмечают, что укрепление рубля связано с позитивным настроем инвесторов на мировых финансовых рынках, а также с перспективой сокращения добычи нефти крупнейшими странами-производителями черного золота.