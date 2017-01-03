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25% товаров на российском рынке признаны высококачественными

Экономика
Государственный Знак качества был присвоен 67 товарам российского производства

Москва, 3 Января 2017, 10:56 — REGNUM  За год работы Роскачества было протестировано около 1,5 тысячи товаров народного потребления, 25% из которых признаны соответствующими повышенным стандартам качества. В объекты исследования попала одежда для обучающихся, рыбная продукция, игристое вино, продукты переработки зерна и многие другие категории товаров. Всего опубликовано 37 исследований, сообщается на сайте Роскачества.

Государственный Знак качества за год работы был присвоен 67 товарам российского производства — подсолнечному и сливочному маслу, икре, филе трески, муке, макаронам и товарам легкой промышленности, в том числе, для детей.

Основные проблемы на рынке — нарушения по части маркировки товаров. Так, около 70% процентов всех нарушений — несоответствие заявленной маркировке или отсутствие необходимой информации. Кроме того, зачастую товары маркируются как соответствующие ГОСТу, однако на практике по ряду показателей госстандарта товары испытания не проходят.

В ходе исследований Роскачество выявляет системные проблемы — например, нарушения санитарных норм в продуктах может происходить не по вине производителя, а из-за нарушений условий хранения на всей товаропроводящей цепи. Подобные проблемы были выявлены в результате исследований рыбной и молочной продукции.

В ряде категорий, в частности, мед натуральных и обувь для детей ясельного возраста, Роскачество столкнулось с несовершенством законодательства. Так, по результатам исследований детской обуви ни один иностранный или российский производитель не смог выдержать требования ТР ТС по показателю масса полупары — то естьвеса одного ботинка.

По результатам исследований сделан и ряд позитивных выводов. Так, ни одного нарушения требований технического регламента по безопасности не выявлено в таких категориях товаров, как сушки, игристые полусладкие вина, подсолнечное масло, макароны, майонезы, кетчупы, яйца, соль и др.

Интересно, что ряд российских товаров в таких категориях, как макароны, мука, масло, ряд категорий легкой промышленности, например, — куртки из высокотехнологичных синтетических утеплителей, могут составить конкуренцию лучшим международным брендам, а по своим потребительским характеристикам превосходят потребительские ожидания.

Согласно данным последнего социологического опроса, по итогам первого года работы Роскачества, уровень узнаваемости Роскачества среди населения достиг 25%, уровень доверия превышает 75%. При этом, уровень узнаваемости российского Знака качества среди респондентов отмечен на уровне около 30%.

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Нарушения и защита прав потребителей
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