В РФ упрощается оформление документов при регистрации налогоплательщиков

Теперь свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе оформляются без использования типографских бланков

Москва, , 10:35 — REGNUM



В России с января 2017 года упрощается оформление документов при регистрации и учете налогоплательщиков, сообщили в Федеральной налоговой службе.

Теперь свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе российской организации или физического лица, а также свидетельство об аккредитации филиалов и представительств иностранных юридических лиц оформляются без использования типографских бланков.

При регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств с 1 января 2017 года вместо свидетельства о государственной регистрации выдаётся Лист записи соответствующего реестра — Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).