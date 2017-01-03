В России утверждены новые правила льготного кредитования в АПК Экономика Организациям АПК будут предоставляться кредиты по льготной ставке не более 5%

Москва, , 10:17 — REGNUM Минсельхозом России подготовлено распоряжение правительства России, которым утверждаются правила предоставления кредитов организациям АПК по льготной ставке не более 5%, сообщили в Минсельхозе РФ. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил соответствующее постановление правительства. Субсидии планируется предоставлять, начиная с 1 января 2017 года. В ближайшее время Минсельхоз России планирует подписать с уполномоченными банками соглашения по реализации нового механизма льготного кредитования.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.