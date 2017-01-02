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«Аэрофлот» открыл прямое авиасообщение между Сочи и Крымом

Экономика
Две основные российские курортные зоны теперь связывает ежедневный авиарейс

Сочи, Краснодарский край, 2 Января 2017, 15:22 — REGNUM  Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» открыла ежедневные рейсы по маршруту Сочи — Симферополь. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Сообщается, что первый рейс Сочи — Симферополь был осуществлен сегодня утром, 2 января.

Рейсы будут осуществлять самолеты Sukhoi Superjet 100.

По расчетам «Аэрофлота», новая линия свяжет две самые популярные курортные зоны черноморского побережья России, которые востребованы не только в летний период.

По данным «Аэрофлота», первый обратный рейс из Крыма в Сочи был заполнен на 90%.

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