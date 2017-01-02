Иран задержал 21 рыбака в Персидском заливе

Тегеран, , 14:02 — REGNUM

Береговая охрана Ирана задержала 21 рыбака и их три судна из соседних с Исламской республикой арабских стран за нахождение в своих территориальных водах и отлов находящихся в опасности видов, сообщает Associated Press.

По информации иранских СМИ, судна вошли в территориальные воды Ирана поблизости от острова Киш в Персидском заливе.

Решение о дальнейшей судьбе рыбаков примет иранское правосудие, которому они были переданы. За последние несколько месяцев Тегеран задержал 12 судов с иностранными рыбаками.