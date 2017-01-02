Иран задержал 21 рыбака в Персидском заливе
Они занимались законным отловом в территориальных водах Исламской республики
Тегеран, 2 Января 2017, 14:02 — REGNUM
Береговая охрана Ирана задержала 21 рыбака и их три судна из соседних с Исламской республикой арабских стран за нахождение в своих территориальных водах и отлов находящихся в опасности видов, сообщает Associated Press.
По информации иранских СМИ, судна вошли в территориальные воды Ирана поблизости от острова Киш в Персидском заливе.
Решение о дальнейшей судьбе рыбаков примет иранское правосудие, которому они были переданы. За последние несколько месяцев Тегеран задержал 12 судов с иностранными рыбаками.
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