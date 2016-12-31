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«Газпром» и Молдавия продлили на 3 года старый контракт на поставку газа

Экономика
Ранее срок действия контракта продлевался ежегодно

Кишинёв, 31 Декабря 2016, 03:17 — REGNUM  ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» продлили до 31 декабря 2019 года сроки действующих контрактов на поставку российского газа в Молдавию и его транзит через территорию республики. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Молдовагаз», таким образом, по-прежнему, будет применяться «европейская формула» расчёта закупочной цены природного газа для потребителей Молдавии.

Данная формула основывается на среднеарифметическом значении цены реализации газа ПАО «Газпром» в страны дальнего зарубежья и котировках цен на нефтепродукты. Остальные контрактные условия поставки и транзита природного газа также останутся без изменений.

ИА REGNUM напоминает, что контракт на поставку газа в Молдавию истек еще 31 декабря 2011 года и неоднократно ежегодно продлевался. Очередной срок истекал 31 декабря 2016 года. Новый контракт не заключается из-за не решаемых противоречий между «Газпромом» и молдавскими властями, связанных с энергосоглашением Кишинева с Брюсселем и долгом ПМР за газ.

Стоит также отметить, что собираемые властями ПМР деньги за газ на протяжении многих лет не переводятся «Газпрому», а перечисляются на специальный счет, которым распоряжаются власти ПМР. В результате был накоплен долг, превышающий $5,5 млрд. который юридически числится за Молдавией, но не признается ее руководством.

В соответствии с действующим соглашением между Молдавией и «Газпромом», разграничение газовых долгов Молдавии и Приднестровья не предусмотрено. Однако правительство Молдавии не раз выступало за такое разделение и перевод долга Приднестровья за потребленный газ с компании «Молдова-газ» на «Тираспольтрансгаз».

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