Правительство и Центробанк Ливии «смогли договориться»

Триполи, , 03:12 — REGNUM Правительство Национального Единства в Триполи заявило о соглашении с Центральным банком страны о финансировании социальных обязательств в 2017 году, передает Reuters 31 декабря.

После встречи представителей правительства с представителями Центрального банка, Бюро по аудиту и «Национальной нефтяной корпорации», чиновники согласовали выделение 37 млрд ливийских динаров ($ 25,7 млрд) для обеспечения основных социальных обязательств правительства в течение следующего года. Затраты включают 20,7 млрд динаров на государственные зарплаты и 6,3 млрд динаров субсидий на топливо.

«Было принято решение начать ряд оперативных шагов, которые могут внести вклад в удовлетворение основных потребностей населения, уменьшить страдания граждан и восстановить доверие к банковской отрасли», — говорится в заявлении Центробанка.

Тяжелая ситуация в Ливии не прекращается с 2011 года, когда в результате интервенции стран НАТО и гражданской войны рухнул режим Муаммара Каддафи, бессменный глава Ливийской Джамахирии был убит.

В настоящий момент Правительство Национального Единства, признанное ООН законной властью Ливии, де-факто контролирует только Триполи, часть нефтяных производств и портов на побережье страны. Правительство ведет войну с исламистами «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации, деятельность которых запрещена в РФ) в Сирте, восток страны контролируется «Ливийской национальной армией» генерала Халифы Хафтара.

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