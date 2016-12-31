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На Украине начата процедура ликвидации банка «Траст»

Экономика
Ранее Нацбанк Украины принял решение об отзыве лицензии у банка «Траст»

Киев, 31 Декабря 2016, 00:46 — REGNUM  Украинский Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 30 декабря приступил к процедуре ликвидации банк «Траст» на основании решения Нацбанка Украины об отзыве лицензии финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняется, процедура ликвидации банка продлится до 29 декабря 2018 года включительно. «Полномочия в части организации реализации активов банка вверены ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков Владимиру Кухареву сроком на два года», — говорится в сообщении.

Напомним, 7 декабря Нацбанк Украины отнёс к категории неплатёжеспособных бывшую «дочку» российского банка «Траст» в связи с ухудшением финансового состояния кредитной организации.

«Ухудшение финансового состояния АО «Банк Траст» имело системный характер и вызвано рядом факторов. В частности, значительный объём кредитов банка заем на территориях, на которых сейчас осуществляется АТО. Из-за отсутствия обслуживания таких кредитов, финансовое положение банка значительно ухудшилось», — сообщили в Нацбанке.

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Читайте ранее в этом сюжете: Нацбанк Украины признал банк «Траст» неплатежеспособным

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