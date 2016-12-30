Очередной крупный латвийский завод погряз в долгах

Рига, , 19:49 — REGNUM АО «Рижский вагоностроительный завод» (РВЗ) обратилось в суд Видземского предместья Риги с просьбой о правовой защите, о чем свидетельствует информация из Регистра неплатежеспособности, сообщает портал Mixnews.lv. Суд возбудил дело о правовой защите 28 декабря.

По данным Службы государственных доходов, налоговый долг РВЗ на 26 декабря составлял 2,279 млн евро.

В 2015 году оборот предприятия составил 12,74 млн евро, что в несколько раз больше по сравнению с 2014 годом, а прибыль уменьшилась в несколько раз — до 182,8 тыс. евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре 2016 года Латвийское предприятие Даугавпилсский локомотиворемонтный завод (ДЛРЗ) просило правительство предоставить гарантии для обеспечения банковского кредита. Как заявило руководство ДЛРЗ, чтобы спасти предприятие, с января 2015 года с работы на заводе уже были уволены 432 человека или 45% общего числа работников. В ДЛРЗ пояснили, что «ситуация с обострением отношений между Россией и ЕС привела к тому, что объем заказов для российского рынка резко уменьшился». В итоге, в первом полугодии 2016 года ДЛРЗ работал с оборотом в размере 6,17 млн евро оборота и убытками в размере 1,46 млн евро. Общий объем экспорта в первом полугодии 2016 года составил 4,5 млн, ДЛРЗ экспортировал свою продукцию в восемь стран. Основными экспортными рынками предприятия являются Эстония, Польша, Литва, Россия, Белоруссия и Узбекистан. Стоит добавить, что убытки предприятие несет уже не первый год. Так, консолидированный нетто-оборот концерна в 2015 году составил 19,2 млн евро, что на 4% меньше по сравнению с 2014 годом, а убытки предприятия составили 2,5 млн евро по сравнению с 1,1 млн евро в 2014 году.

Стоит отметить, что правительство Латвии отказалось предоставить гарантии для обеспечения банковского кредита

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