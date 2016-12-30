«Кыргызалтын» выиграл судебное разбирательство против соратника Бакиевых

Бишкек, , 18:06 — REGNUM Апелляционный суд канадской провинции вынес решение об отказе в удовлетворении объединенного апелляционного иска турецких компаний «Entes Industrial Plants Constraction & Erection Constracting Co» и «Sistem Muhendislik», а также латышского бизнесмена Валерия Белоконя против Киргизской Республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе госконцерна «Кыргызалтын» сегодня, 30 декабря.

Группа истцов требовала отменить решение Высшего суда Онтарио от 11 июля 2016 года и передать ей в собственность свыше 60% принадлежащих Киргизии акций канадской золотодобывающей компании «Centerra Gold Inc», стоимость которых в настоящее время составляет около $165 млн (более 9,94 млрд рублей).

Однако судебный орган постановил, что все акции киргизского государственного концерна в «Centerra Gold» являются исключительно собственностью «Кыргызалтына», а не киргизского правительства, и потому не могут рассматриваться в качестве предмета спора с киргизскими властями.

Отмечается, что последней инстанцией, в которую могут попытаться обратиться иностранные истцы, является Верховный суд Канады. «Они могут попросить о даче разрешения на обжалование для рассмотрения спора перед коллегией Верховного суда, состоящей из 9 судей. Однако, подобное «разрешение на подачу апелляции» предоставляется очень редко», — констатировали в «Кыргызалтыне».

ИА REGNUM напоминает, что латышский предприниматель Валерий Белоконь (соратник старшего сына экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева, свергнутого в ходе госпереворота в апреле 2010 года) подал исковое заявление против киргизских властей из-за введения внешнего управления в ранее принадлежавшем ему банке «Манас», размер иска составляет $100 млн (около 6,03 млрд рублей).

Компания «Entes Industrial Plants Construction & Erection Contracting Co» судится с Министерством транспорта и коммуникаций Киргизии из-за издержек по строительствудорог, размер иска — порядка $30 млн (около 1,81 млрд рублей). Компания «Sistem Muhendislik Insaat Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi» имеет финансовые претензии к киргизским властям в связи с национализацией отеля «Ак-Кеме».