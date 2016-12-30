Владимирская область получит 54 млн на котельную в Камешково

Владимир, , 17:54 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Владимирской области на поддержку проекта модернизации в сфере теплоснабжения, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в пресс-службе госкорпорации. Общая стоимость проекта составляет 90 млн рублей, из них 54 млн — средства фонда.

Заявка была одобрена 29 декабря. Проект касается моногорода Камешкова. Здесь планируется построить новую блочно-модульную котельную на улице Молодежной, мощность которой будет составлять 11 МВт. Кроме того, запланированы работы по реконструкции котельной на улице Свердлова, а также строительство и реконструкция участков теплосетей длинной 870 метров.

Стоимость проекта составил 90 млн рублей. Кроме средств фонда будут потрачены деньги муниципального образования (18 млн рублей) и деньги участника проекта (18 млн рублей).

ИА REGNUM отмечает, что также фонд одобрил заявки Тамбовской, Тульской, Воронежской областей и других субъектов РФ.

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