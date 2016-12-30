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Авиаколлапс в Крыму доказывает необходимость аэропорта в Севастополе

Экономика
Из-за нелетной погоды накануне новогодних праздников в аэропорту «Симферополь» задержаны практически все рейсы

Севастополь, 30 Декабря 2016, 17:48 — REGNUM  Массовая задержка авиарейсов из симферопольского аэропорта из-за нелетной погоды показала необходимость дублирующего аэропорта в Севастополе, которым мог выступить «Бельбек». Об этом 30 декабря ИА REGNUM заявил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

«В Севастополе и Бельбеке сегодня прекрасная погода: яркое солнце, синее чистое небо, ни облачка, ни снега. При наличии полноценного гражданского сектора в аэропорту «Бельбек» мы могли бы обеспечить безопасность авиаперевозок всего Крымского полуострова — с удовольствием бы приняли и отправили в полет всех путешественников», — прокомментировал ситуацию Дмитрий Овсянников.

Сегодня, 30 декабря, в аэропорту Симферополя задерживаются прилеты и вылеты практически всех рейсов. Аэропорт накрыт плотным туманом, на полуострове действует штормовое предупреждение из-за снегопадов и сильного ветра.

«Погодные условия сложные, аэропорт работает по фактической погоде. В связи с этим у нас задерживается порядка семи рейсов на прибытие и семи рейсов на отправление. Рейсы на прибытие находятся в аэропортах вылета и следят за погодой в нашем аэропорту. Как только будет прояснение, будет принято решение о вылете», — сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях стало известно о закрытии проекта развития севастопольского аэропорта как самостоятельного воздушного узла. «Бельбеку» отведена роль филиала симферопольского аэропорта, с узкой нишей ВИП-перевозок.

Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги

Как ранее сообщало ИА REGNUM, изначально правительство Севастополя рассчитывало, что аэропорт будет круглогодичным, конкурирующим с аэропортом «Симферополь». Позднее Овсянников нашел «Бельбеку» инвестора в лице компании «Инерграл», который намеревался вложить в развитие аэропорта 1,5 млрд рублей.

Симферополь выступал против развития гражданского сектора аэропорта Бельбек из-за боязни конкуренции. Глава Крыма Сергей Аксёнов оспаривал целесообразность вкладывания средств в развитие «Бельбека» как самостоятельного гражданского аэропорта.

В свою очередь, генеральный директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин ранее заявлял, что симферопольский аэрокомплекс в состоянии будет обслужить весь турпоток, прибывающий на полуостров. «Строить аэропорты в каждом городе, наверное, бессмысленно и экономически нецелесообразно», — заявлял Плаксин.

Читайте ранее в этом сюжете: Добраться в Крым стало трудно из-за непогоды

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