Брянская область не получит денег на мусороперегрузочные станции

В Год экологии Брянская область получит 120 млн на свалки и реки

Брянск, , 17:22 — REGNUM В 2017 году Брянская область получит из федерального бюджета 120 млн рублей на расходы, связанные с экологией региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии, большая часть денег пойдет на рекультивацию свалок в Жуковском и Брянском районах. На эти цели выделено 79 млн рублей.

Кроме того, 20 млн рублей пойдет на расчистку реки Десна в границах Брянска, 7 млн рублей — на определение водоохранных зон и расчистку реки Волончи в Брянском районе.

Также 9 млн и 5 млн рублей выделено на надзор в сфере охоты и капремонт гидроузлов в Климово, соответственно.

«В преддверии Года экологии было запрошено выделение большего количества средств, так как требуется построить объекты размещения отходов в Красногорском, Почепском, Выгоничском, Севском и Клетнянском районах, мусороперегрузочные станции в Навлинском, Стародубском, Дубровском районах, но в связи с ограниченными возможностями бюджета данные предложения остались без рассмотрения», — говорится в сообщении пресс-службы.