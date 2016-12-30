Новогодняя мечта Александра Лукашенко выражена в валюте

Минск, , 17:06 — REGNUM Александр Лукашенко в качестве новогодней мечты выбрал $500 среднестатистической зарплаты в республике, заявил журналистам президент Белоруссии во время посещения Николаевщинского дома-интерната для инвалидов и ветеранов и инвалидов.

Такой четко выраженной мечтой Александр Лукашенко поделился в ответ на вопрос журналистов о желаемом новогоднем подарке. По словам белорусского президента, достижение 500-долларового уровня средней зарплаты в стране стало бы для него подарком, о котором Лукашенко мечтает.

При этом глава белорусского государства отметил, что для достижения такого уровня надо будет приложить «колоссальные, неимоверные усилия».

«Кто в это не верит — я сожалею. Кто призван это сделать, но не хочет — с ними мы расстанемся. Чего бы нам это ни стоило, мы будем идти к этой цели», — процитировало президента Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.

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