Воронеж: Реконструкцию развязки на Антоново-Овсеенко начнут в январе

Воронеж, , 16:42 — REGNUM Работы по реконструкции транспортной развязки улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков в Воронеже планируют начать с 11 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Как пояснили в мэрии, в связи с началом работ с 08:00 11 января до 3 июля будет изменено движение транспортных средств по улицам 9 Января и Антонова-Овсеенко: оно будет осуществляться в соответствии со схемой организации движения и ограждения мест производства дорожных работ при строительстве правоповоротного съезда (1 очередь).

Реконструкция развязки улиц Антонова-Овсеенко — 9 Января — Героев Сибиряков была анонсирована еще в 2014 году. Подрядчиком выбрано ООО «Дорожное строительство и ремонт». Сумма работ оценивается в 663,7 млн рублей — именно на такую сумму заключен госконтракт.