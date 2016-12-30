В Брянской области с 1 января проезд в электричках подорожает на 4%

Теперь проезд в одной десятикилометровой зоне будет стоить 20,6 рубля

Брянск, , 16:35 — REGNUM С 1 января 2017 года в Брянской области подорожает проезд в пригородных поездах. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление регионального управление государственного регулирования тарифов, теперь пассажиру придется заплатить 20,6 рубля за проезд в пределах одной десятикилометровой зоны.

В 2016 году проезд в электричках стоил 19,8 рубля за десятикилометровую зону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году жителей Брянска также ждет повышение цен на проезд в городском общественном транспорте. Теперь за проезд в автобусе и маршрутке брянец должен будет выложить 20 рублей, а не 18, как было ранее.

К слову, увеличение тарифов на проезд в пригородных поездах происходит во многих региона. К примеру, в Рязанской области стоимость повысилась с 20,5 рубля до 21,5 рубля. А в Курской стоимость проезда дорастет до 19,8 рубля.

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