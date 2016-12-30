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Балтзавод в Петербурге спустил на воду ледокол «Виктор Черномырдин»

Экономика
Многоцелевое современное судно будет достроено в 2018 году
Виктор Черномырдин
Иллюстрация: Bz.ru
Виктор Черномырдин

Санкт-Петербург, 30 Декабря 2016, 16:43 — REGNUM  Балтийский завод (входит в состав ОСК) в Санкт-Петербурге сегодня, 30 декабря, спустил на воду линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» проекта 22 600. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Балтийский завод — Судостроение». После достройки судно станет самым большим и самым мощным неатомным ледоколом в мире.

Мероприятие прошло в рабочем порядке, в нем приняли участие работники завода и их семьи. Подчеркнуто скромный характер события объясняется тем, что официальные торжества будут приурочены к церемонии поднятия флага на ледоколе, которая состоится в третьем квартале 2018 года.

«Крестной матерью» нового ледокола стала заместитель полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаева. По ее словам, спустив на воду ледокол «Виктор Черномырдин», петербургские судостроители «сделали замечательный подарок к Новому Году всей России». Заместитель полпреда уверена, что этот ледокол «внесет свою лепту в освоение Арктики».

Как отметил генеральный директор ООО «Балтийский завод — Судостроение» Алексей Кадилов, это уже второй спуск ледокола на заводе за год. «Даже в советское время наш завод так много ледоколов в год не спускал <…> Это очень трудный ледокол, но мы победим, и в 2018 году он будет сдан заказчику», — сказал гендиректор.

На Балтийском заводе отмечают, что строительство ледокола «Виктор Черномырдин» потребовало применения принципиально новых инженерных решений и новых технологий. На ледоколе применена уникальная система электродвижения. Она предназначена для ледовых условий, соответствующих категории Icebreaker8.

«Это позволит ледоколу сохранить управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах и сам ледокол может совмещать оптимальные характеристики для операций во льдах и на открытой воде», — подчеркивают на Балтийском заводе.

Заказчиком ледокола стал «Росморречфлот».

Длина ледокола «Виктор Черномырдин» — 147 метров, ширина — 29 метров, полное водоизмещение ок.19 070 тонн, автономность плавания — 60 суток, скорость на чистой воде — до 18,3 узлов, мощность силовой установки 25 МВт, экипаж 38 человек.

Ледокол предназначен для самостоятельной проводки судов, работы в составе сложных караванов на трассе Севморпути, а также на мелководных арктических участках и в устьях сибирских рек.

Ледокол может применяться для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде, участвовать в спасательных операциях, тушить пожары на судах, буровых и нефтедобывающих платформах, обеспечивать подводные работы, исследования морского дна.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду корпуса головного универсального атомного ледокола нового поколения «Арктика» (проект 22 220). Всего по заказу Росатомфлота «Балтийский завод» построит три атомных ледокола проекта 22 220: головной атомоход «Арктика» и серийные ледоколы «Сибирь» и «Урал».

Закладка второго серийного атомного ледокола мощностью 60 МВт проекта 22 220, получившего имя «Урал», состоялась 25 июля 2016 года.

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Добавим, что Балтийский завод выполняет и оборонные заказы. В 1992 году завод построил тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Как заявлял президент Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов, Балтийский завод может быть задействован при строительстве перспективного российского авианосца.

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