Украина нервничает: «Газпром» ограничивает транзит за счет Opal

Киев, , 19:03 — REGNUM «Нафтогаз Украины» посчитал свои транзитные потери из-за газопровода Opal. В украинской энергетической компании со ссылкой на данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) заявили, что транзит российского голубого топлива через территорию Украины сократился с 22 декабря на 19% за счет увеличения поставок по газопроводу «Северный поток» в немецкий Opal.

Как отметили в «Нафтогазе», «Газпром» значительным образом увеличил объемы транспортировки газа по «Северному потоку». Практические все дополнительные объемы газа поставлялись через Opal, за это время транзит через Украину значительно сократился, а ежесуточный суммарный объем поставок голубого топлива в Европу двумя маршрутами почти не менялся.

Таким образом, по приведенной информации, объемы поставляемого в Европу газа через «Северный поток» в Opal увеличились на 41% (с 57,1 млн кубометров до 80,5 млн кубометров). За это же время поставки топлива через украинскую территорию в Словакию сократились 19%, то есть с 148,9 млн кубометров до 120,8 млн кубометров в сутки. В сумме объемы продаваемого за границу российского газа уменьшились на два процента. Поэтому в «Нафтогазе» «ставят под сомнение» то, что расширенный доступ «Газпрома» к немецкому газопроводу, который разрешила Европейская комиссия, не приведет к уменьшению объемов транзита голубого топлива из РФ в ЕС через территорию Украины.

«Сложившаяся ситуация дает основания полагать, что «Газпром» предпринимает ряд целенаправленных действий для ограничения транзита украинской газотранспортной системой», — опасаются в Киеве.

Напомним, что в газопровод Opal в Германии поступает российский газ, приходящий в Европу по морскому трубопроводу «Северный поток». В 2009 году Еврокомиссия исключила трубопровод из-под регулирования и попросила провести аукцион по продаже газа на условиях, установленных регулятором, для чешского рынка. «Газпром» отказался выполнять эти условия. Поэтому ЕК заморозила 50% мощностей газопровода. Однако 25 октября 2016 года ЕК все же разрешила российской компании поставлять больше газа по газопроводу OPAL. Так, уже 22 декабря «Газпром» начал увеличивать свои мощности по Opal. А 26 декабря физическая загрузка газопровода выросла до 81%.

Как ранее писало ИА REGNUM со ссылкой на экспертное мнение, Европейская комиссия приняла такое решение в связи с тем, что осознает транзитные риски через территорию Украины, которые могут возникнуть в этот зимний период. Дело в том, что российская сторона уже давно говорит, что заполненность украинских подземных газовых хранилищ в этом году недостаточна для успешного прохождения отопительного сезона. По инициативе ЕС уже даже проводились трехсторонние переговоры в формате Бельгия — Россия — Украина для возобновления поставок российского газа украинским партнером (прекратился по инициативе Киева в 2015 году). Однако договориться сторонам так и не удалось.

В то же время решение ЕК разрешить «Газпрому» расширенный доступ к Opal вызвал бурю недовольства на Украине и в Польше. Так, президенты этих стран Петр Порошенко и Анджей Дуда выпускали совместное заявление, в котором говорилось, что это решение Еврокомиссии может создать риск для поставок газа между Украиной и Польшей. Уже 19 декабря правительство Польши подало жалобу в Европейский суд по поводу решения ЕК по «Газпрому». Более того, 27 декабря гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк заявил, что суд Европейского союза приостановил решение ЕК об увеличении доступа «Газпрома» к трубопроводу OPAL — одному из отводов от «Северного потока». Однако официального заявления суда пока нет, а заместитель директора Фонда национальной энергетический безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам Алексей Гривач в интервью ИА REGNUM говорил, что Варшава должна оставить эти претензии.

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Что же касается транзита российского газа через территорию Украины, то глава «Газпрома» Алексей Миллер не раз в 2016 году говорил, что компания планирует прекратить поставки голубого топлива через Украину после 2019 года, то есть когда заканчивается транзитный контракт между странами. К тому же глава Минэнерго РФ Александр Новак выразил ранее сомнение в том, что после 2019 года Россия продолжить поставлять свой газ европейцам через Украину.

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