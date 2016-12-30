В начале 2017 года регистрация автомобилей в Киргизии подорожает на 5%

Бишкек, , 15:53 — REGNUM В Киргизии 4 января 2017 года в очередной раз увеличатся тарифы на первичное оформление в органах Государственной регистрационной службы ввезенных из-за рубежа транспортных средств и их последующую перерегистрацию, сообщило ИА «K-news» сегодня, 30 декабря.

По имеющимся данным, расценки вырастут на 5% относительно действующих в настоящий момент. Отмечается, что впоследствии тарифы на регистрацию автомобилей продолжат свой рост.

«Таково требование Евразийского экономического союза. Через несколько лет уже будет невыгодно приобретать автомобиль за рубежом. Дешевле будет покупать на территории ЕАЭС», — цитирует ГРС Киргизии «Zanoza.kg».

За первичное оформление выпущенных в странах СНГ машин автовладельцам придется заплатить: за легковые — от 2,5 тыс. до 25 тыс. сомов (от 2,2 тыс до 21,7 тыс. рублей) и за грузовые, микроавтобусы и автобусы — от 4,5 тыс. до 60 тыс. сомов (от 3,9 тыс. до 52,1 тыс. рублей). За произведенные вне Содружества автомобили: легковые — от 4 тыс. до 67,5 тыс. сомов (от 3,4 тыс. до 58,6 тыс. рублей), а за грузовые, микроавтобусы и автобусы — от 8 тыс. до 80 тыс. сомов (6,9 тыс. до 69,4 тыс. рублей).

Стоимость переоформления уже зарегистрированных на территории Киргизской Республики транспортных средств в пять раз ниже тарифов на первичное оформление.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 12 августа 2015 года, Киргизия является участником Евразийского экономического союза, наряду с Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Россией.

Отметим, 22 сентября 2014 года киргизское правительство приняло постановление, в соответствии с которым в течение ближайших пяти лет ежегодно 1 января будет повышаться таможенная ставка на ввоз автомобилей из-за рубежа.

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