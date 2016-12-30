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Суд Кипра отменил обеспечительные меры в отношении активов Рашникова

Экономика
Основания для их наложения признаны недостаточными
Суд
Иллюстрация: Pixabay.com
Суд

Москва, 30 Декабря 2016, 15:47 — REGNUM  Сегодня, 30 декабря, окружной суд города Лимассол (Кипр) вынес определение об отмене своего собственного определения, которым были приняты обеспечительные меры по иску Шалвы Чигиринского на 90 млн долларов, наложенные ранее на активы Виктора Рашникова. Чигиринский утверждал, что якобы Рашников с партнером шесть лет назад недоплатили ему $90 млн за его долю в проекте башни «Россия» в «Москва-Сити».

«Временный судебный запрет, выпущенный без вызова сторон защиты, — обычная практика для судебной системы Кипра, — заявил представитель Рашникова Александр Сутягин, — но эти меры носят условный характер и не подразумевают ареста какого-либо конкретного имущества ответчиков. После принятия судом определения без вызова сторон исключительно на основании голословных и несоответствующих действительности заявлений истца на 3 октября кипрский суд назначил слушание по вопросу обеспечительных мер с вызовом представителя ответчика, рассмотрел аргументы ответчиков и по итогам вынес решение о снятии обеспечительных мер».

«Суд признал недостаточными основания для наложения обеспечительных мер, таким образом, в настоящее время сняты все обеспечительные меры по искам против Рашникова и его активов. Позиция истца является незаконной и не соответствует фактическим обстоятельствам, что и было подтверждено сегодняшним определением суда», — подчеркнул Сутягин.

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